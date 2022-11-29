Словакия передала Украине… советскую технику

Главное: Словакия передала Украине военную технику. Времен СССР.

Детали: Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил в социальных сетях, что его страна передала Украине тридцать БМП-1. Произошло это на основании соглашения с Германией.

Примечательно, что данная боевая машина пехоты предназначена для совместных действий с танками в бою и транспортировки личного состава и была принята на вооружение СССР в 1966-м году.

Добавим, что БМП-1 серийно выпускалась в 1966-1983-х годах.

На ее базе сейчас выпускается усовершенствованная модель БМП-2.

В тему: В НАТО снова заговорили о наращивании поставок ПВО Украине.