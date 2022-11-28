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Новости > В ЕС признали обход санкций уголовным преступлением

В ЕС признали обход санкций уголовным преступлением

Агата Кловская
28.11.22 13:56
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В ЕС признали обход санкций уголовным преступлением

Главное: Совет Европейского союза принял решение о включении обхода введенных сообществом санкций в список уголовных преступлений. Решение было принято в понедельник, 28 ноября, единогласно.

Детали: Европейский совет единогласно принял решение добавить нарушение ограничительных мер в список «преступлений Евросоюза». Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

«ЕС решительно ответил на непровоцированную и неоправданную войну России против Украины. Он ввел беспрецедентное количество санкций, направленных против экономики России и воспрепятствовав ее способности продолжать эту агрессию. Чтобы добиться успеха, их реализация нуждается в совместных усилиях, и сегодняшнее решение является важным инструментом для обеспечения прекращение любых попыток обойти эти меры», — сказал министр юстиции Чехии Павел Блажек.

Он подчеркнул важность выполнения ограничительных мер, введенных ЕС против России. Так, в настоящее время страны-члены имеют разные определения того, что является нарушением санкций и какие наказания должны применяться в случае нарушения. Это может привести к разной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, подпадающим под ограничения, продолжать иметь доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых вводятся меры ЕС.

Включение нарушения ограничительных мер в список «преступлений ЕС» является первым из двух шагов, направленных на обеспечение одинакового уровня применения санкций во всем Евросоюзе и предотвращение попыток обойти или нарушить меры ЕС.

Так, после принятия этого решения Еврокомиссия представит предложение по директиве, содержащей минимальные правила по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Затем этот проект директивы необходимо будет обсудить и принять Советом и Европейским парламентом.

В тему: Евросоюз утвердил очередной пакет санкций против РФ.

Тэги: Евросоюз, политика, санкции, война в Украине, уголовное преступление

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