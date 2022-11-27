Глава Госэтнополитики считает, что запрет УПЦ вызовет дестабилизацию в стране

Многие «пункти незламності» в Киеве не работают
Стало известно об актуальном дефиците украинской электросистемы
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 87 310 солдат
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 86 710 солдат
Зеленский назвал «пункты несокрушимости» в Киеве профанацией
Лукашенко кровожадно пригрозил Европе
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 86 150 солдат
Описаны три сценария блэкаута в Украине
Из-за того, что вся Украина работает на генераторах, на АЗС - ажиотаж и ожидание роста цен
В Киеве - дефицит хлеба, половина жителей до сих пор сидят без света
На 25 ноября в Украине объявлен I уровень опасности: туман и гололедица