Глава Госэтнополитики считает, что запрет УПЦ вызовет дестабилизацию в стране

Главное: Идея запретить Украинской Православной Церкви, приняв соответствующий закон, сейчас точно не самый лучший вариант.

«Идея запретить УПЦ , приняв соответствующий закон, сейчас точно не самый лучший вариант. Это может повлечь за собой конфликты и дестабилизировать ситуацию в Украине», — рассказала Елена Богдан.

Она отметила, что в этой ситуации следует применять мировую практику по запрету деятельности религиозных объединений, согласно которому, проблемы нужно решать индивидуальной ответственностью за случаи коллаборации.

«Чтобы запретить все религиозное объединение — нужно доказать в установленном порядке, что оно функционирует вовсе не как религиозное объединение, а, скажем, как сеть вражеской пропаганды. Или показать, что происходят определенные системные вещи, которые вредят интересам государства, интересам общества. Если нет таких показаний — ответственность должна быть индивидуальной», — резюмировала Богдан.