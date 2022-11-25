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Новости > 70% украинцев уже со светом

70% украинцев уже со светом

Агата Кловская
25.11.22 13:43
119
70% украинцев уже со светом

Главное: В Украине обеспечены электроэнергией 70% абонентов. Набирают мощности атомные станции.

Детали: В Украине по состоянию на 11:00 пятницы, 25 ноября, обеспечены электроэнергией 70% абонентов. Об этом сообщили в «Укрэнерго».

«Укрэнерго» сообщает, что в первую очередь подключают котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очистные сооружения, в некоторых городах работает электротранспорт.

Набирают мощности атомные станции (ранее сообщалось, что они возобновили работу). Запитана Запорожская АЭС, работают ГЭС, ТЭЦ и часть «зеленой генерации».

Дефицит электричества сохраняется, и составляет около 30% от общего объема потребления. Поэтому во всех областях действуют и плановые и аварийные графики отключений, добавили в компании.

Вместе с тем, на местах пока света нет или почти нет у большинства рядовых абонентов, судя по сообщениям из разных городов.

Тэги: электроэнергия, война в Украине

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