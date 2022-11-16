В Албанской Церкви заявили, что не признают ПЦУ

Главное: Предоставление украинской автокефалии не принесло ни мира, ни единства.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на romfea.gr, Албанская Православная Церковь снова выразила свое несогласие с процессом дарования автокефалии ПЦУ от Фанара.

В Албанской Церкви подчеркнули, что предоставление украинской автокефалии не принесло ни мира, ни единства, а последствия этого решения были «неблагоприятны для всего Православия».

Также в заявлении Синода говорится, что «все случаи раскола, как и различные болезни, не лечатся одним и тем же лечением, и каждому требуется свое», поэтому не следует сравнивать автокефалию Албанской Церкви и Томос ПЦУ.

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