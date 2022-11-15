Ровенская епархия УПЦ доставила более 13 тонн гуманитарной помощи жителям Николаевщины

Главное: На Ровенщине верующие Украинской Православной Церкви собрали 13 тонн гуманитарной помощи для жителей Николаевщины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, по благословению архиепископа Ровенского и Острожского Пимена, гуманитарную помощь доставил руководитель социального отдела Ровенской епархии протоиерей Петр Перетятко.

Продукты питания и одежду получили жители населенных пунктов Котлярево, Украинка, Луч и Благодатное.

Отмечается, что это уже в четвертый раз с начала войны Ровенская епархия доставляет пищевые продукты на Николаевщину. Ранее дорога по селам была сложная, вокруг продолжались бои.

«Я две недели назад находился в этой местности, теперь ситуация кардинально изменилась. Прекратились обстрелы, люди возвращают в деревни. Молимся, чтобы скорее каждый, кто покинул свой дом из-за войны, вернулся в свой дом», — сказал отец Петр.