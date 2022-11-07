Зал славы рок-н-ролла пополнился новыми именами

Главное: Ряд артистов включили в Зал славы рок-н-ролла. Среди них Эминем.

Детали: В Лос-Анджелесе прошла 37-я церемония включения артистов в Зал славы рок-н-ролла за вклад в развитие музыкальной индустрии. В 2022-м году этой чести удостоились Эминем, Лайонел Ричи, Долли Партон, Duran Duran и The Eurythmics.

Известно, что все исполнители смогли посетить мероприятие, кроме бывшего гитариста Duran Duran Энди Тейлора. Он проходил лечение от онкологического заболевания.

В 2021-м году лауреатами стали Тина Тернер, The Go-Go’s, Джей-Зи, Foo Fighters, Кэрол Кинг и Тодд Рандгрен.

Справка :

Зал славы рок-н-ролла – американская музыкальная премия, основанная в 1983-м году. Она выдавалась популярным музыкантам, продюсерам и вокалистам за значительный вклад в музыкальную индустрию. В голосовании участвовали более тысячи экспертов: музыковеды, преподаватели, журналисты.

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