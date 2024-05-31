РФ готовит вторую фазу наступления на Харьковщине, — ISW

Подкрепление для российских военных в Харьковской области указывает на попытки оттянуть украинские силы из критических участков линии фронта на востоке Украины. По всей видимости, россияне планируют начать вторую фазу своего наступления на Харьковщине. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский и Генштаб Украины 30 мая сообщили, что российские военные перебрасывают подразделения, дополнительные полки и бригады из других участков линии фронта и из полигонов в Стрелечью — Липцы и Волчанск. Однако этих сил недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также сообщил, что российские войска перебрасывают резервы на Липцевское и Волчанское направления, чтобы привлечь и закрепить как можно больше украинских сил на севере Харьковской области и сохранить нынешний темп наступательных действий РФ в этом районе.

Аналитики отметили, что перебрасывание российскими военными подкреплений в Харьковскую область указывает на то, что они, вероятно, продолжают уделять приоритет усилиям по отвлечению украинских сил с критических участков линии фронта на востоке Украины и попытке создать «буферную зону» на севере Харьковской области.

Российские силы могут сдерживать много резервов Северной группировки войск, укомплектованных элементами 11-го армейского корпуса, 44-го АК и 6-й общевойсковой армии — все части российского Ленинградского военного округа (ЛВО), предполагает ISW.

Пока эта группировка войск не приближается к планируемой конечной численности в 50 000-70 000 человек. Но и на верхней границе заявленной конечной численности она не будет иметь необходимой живой силы для проведения успешной операции по окружению или захвату города Харькова, считают аналитики.

Напомним, в Харькове из-за массированного удара РФ погибли шесть человек.