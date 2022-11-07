В сети появились фото разрушений Георгиевского скита Святогорской лавры

Главное: В сети появились новые фото разрушенного скита Святогорской лавры в селе Долина.

Детали: Фотографии разрушенного Георгиевского скита опубликовали в Телеграм канале «О Церкви и людях», сообщает Центр информации УПЦ.

Скит был полностью разрушен в результате обстрелов в мае.

Центром скита был храм в честь великомученика Георгия Победоносца, прообразом которого стал знаменитый храм Покрова-на-Нерли.

В скиту велась активная социальная, благотворительная и миссионерская деятельность. Братия Святогорской лавры поддерживала местную сельскую школу: приобрели современную аппаратуру, обновили библиотеку, духовно поддерживали воспитанников. Также обитель проводила необходимые ремонтные работы в здании школы и обеспечивала школьную столовую продуктами питания.

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