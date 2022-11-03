Назван безусловный фаворит Лиги чемпионов накануне плей-офф

Главное: Известны все участники плей-офф Лиги чемпионов. Названы фавориты.

Детали: В Лиге чемпионов определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка пройдет в понедельник, 7 ноября.

Уже сейчас эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill называют безусловным фаворитом турнира «Манчестер Сити», на победу которого ставят 2,87 к 1.

Напомним, что финал пройдет в Стамбуле на «Олимпийском стадионе Ататюрка» 10 июня 2023-го года.

Среди других претендентов на победу выделяют «Баварию» (6,5 к 1), ПСЖ (7,5 1) и «Ливерпуль» (8 к 1).

В тему: Экс-президент «Руха» собирает «футбольный майдан».