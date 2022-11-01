Путин оценил возможность переговоров с Украиной

Главное: Владимир Путин оценил перспективу переговоров с Украиной. Он уверяет, что этого не хочет Киев.

Детали: Президент РФ Владимир Путин высказался о возможности переговоров с Украиной. Он сделал несколько заявлений, общаясь со СМИ.

Российский лидер сказал: «Вот мы с ними в Стамбуле договорились, они взяли потом все выбросили в корзину, а сейчас сами себе, как вы правильно заметили, запретили с нами о чем-то говорить».

Он добавил: «Как мы можем сейчас обсуждать возможность договоренностей, если с той стороны нет даже желания с нами разговаривать».

Владимир Путин также сказал: «Мы подождем, может быть, созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит».

Российский лидер сказал: «Для того, чтобы начать предлагать на переговорах, нужно, чтобы они состоялись. Как-то совершенно и заранее выкладывать на стол свою переговорную позицию не всегда целесообразно. Для того, чтобы добиться своих национальных целей, иногда это нужно делать в последний раз, либо выставляя такие требования, которые дипломаты называют запросными, и потом постепенно двигаться к общему знаменателю, который удовлетворил бы обе стороны».

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