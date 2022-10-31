Как оказалось, восстановить энергосистему Украины будет очень непросто

Главное: У энергосистемы Украины возникли большие проблемы. Заканчивается оборудование.

Детали: Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук признал, что после первых двух атак в октябре украинские энергетики уже использовали запас находящегося на складах оборудования. Об этом он поведал в эфире телемарафона.

По его словам, определенное количество оборудования смогли приобрести, а его стоимость достигает сотен миллионов долларов.

Кроме этого, как отмечается, существуют определенные сложности с покупкой нового оборудования из-за цены.

Информируется, что ДТЭК работает над тем, каким образом его приобрести или получить от наших партнеров.

Также он сказал, что суммы ущерба для ДТЭК также достигают сотен миллионов долларов.

Резюмируется: «Очевидно, что восстановление будет нескорым. Каждый раз новый обстрел повреждает уже то оборудование, которое мы поставили ранее».

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