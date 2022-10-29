В столичном монастыре УПЦ на благотворительной ярмарке собрали более 46 тыс грн для ВСУ

Главное: В столичном Свято-Ионинском монастыре Украинской Православной Церкви прошла благотворительная ярмарка в поддержку ВСУ.

Ярмарку организовали при кафе «Иона», действующем при Ионинском монастыре в Ботаническом саду столицы.

На собранные средства православная молодежь приобрела медицинские турникеты, которые будут переданы украинским воинам на передовую.

«Сегодня получили подтверждение от батальона, который защищает нас на Херсонском направлении и от поставщика медицинских турникетов „Днепр“. Заказаны и оплачены 100 турникетов на сумму 50 тысяч гривен», — делятся волонтеры.