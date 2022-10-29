В столичном монастыре УПЦ на благотворительной ярмарке собрали более 46 тыс грн для ВСУ

Конспирология QAnon: игра, ставшая реальностью
В Украине резко увеличилось число ДТП из-за отключения света
Украинцам объяснили, в каких случаях объявляется воздушная тревога
Ситуация с электричеством в Киеве и области немного стабилизировалась
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 69,7 тысяч солдат
Названы продукты, которые подорожают в Украине до конца года
Российские войска могут снова начать наступление на Киев, — Генштаб
В Крыму замечено большое количество военной техники
Украинцы будут еще дольше сидеть без света. Графики отключения больше не актуальны
В Украине объявлен желтый уровень опасности. Из-за погоды
СБУ «шерстит» коллективы предприятий критической инфраструктуры, ищут коллаборатов