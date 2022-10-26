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Новости > В УПЦ объяснили, какую исповедь принимает Бог

В УПЦ объяснили, какую исповедь принимает Бог

Александра Кудрявцева
26.10.22 15:16
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В УПЦ объяснили, какую исповедь принимает Бог

Главное: Главное в исповеди — покаяние человека и стремление его измениться.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Чтобы Таинство было действительным, должно быть соблюдено три основных требования: во-первых, Таинство должно быть совершено правильно рукоположенным (каноническим) священнослужителем; во-вторых, для совершения Таинства должно быть употреблено определенное вещество и видимый знак („правильность“ со стороны материи Таинства); в-третьих, должны быть правильно произнесены совершительные слова Таинства („правильность“ со стороны формы Таинства). Вышеназванные условия являются необходимыми, но не исчерпывающими. Таинство не есть некая самостоятельная реальность, Таинство — это одно из проявлений жизни Церкви, и только Церковь может вынести окончательное суждение относительно его действительности», — напомнил Андрей Музольф.

Он объяснил, что Исповедь — дело индивидуальное, и каждый его переживает по-своему: кто-то ощущает облегчение, а кто-то такого чувства не испытывает, но это еще не признак того, что Таинство не совершилось.

«Святитель Феофан Затворник в одном из своих писем замечает: кому полезна радость, тому Бог дает радость, а кому полезна печаль — тому печаль, только бы печаль эта была по Богу. Это значит, что наше покаяние должно стать более серьезным, а значит и более серьезным должно стать и испытание наших отношений с другими людьми. При этом нам нужно помнить, что главное в покаянии как процессе очищения человека — это не то состояние, которое ожидает нас после Исповеди, а то, что оно должно быть искренним и сердечным», — подытожил преподаватель Киевских духовных школ.

В тему: Управделами УПЦ рассказал, как относиться к разговорам о конце света.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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