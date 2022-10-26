Управделами УПЦ рассказал, как относиться к разговорам о конце света

Главное: Самое страшное, о чем говорит Господь, — это утрата любви.

«В Церкви всегда было много людей, ожидающих конца света. Во многом наша вера и построена на таком ожидании: „чаем жизни будущаго века“, произносим каждый день в „Символе веры“. То есть ждем конца этого тленного мира и начало нового — Божественного», — сказал митрополит Антоний.

Владыка констатировал, что при этом есть группа людей, которые особое внимание уделяют поискам признаков грядущего апокалипсиса. «Особенно в наше время, когда, как кажется, сбывается евангельское пророчество, когда „восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам“ (Мф. 24:7)», — добавил он.

«Очевидно, в наблюдении за признаками конца этого мира нет ничего плохого. Более того, это даже необходимо. Но хотелось бы обратить внимание на особое умонастроение многих из тех, кто постоянно говорит об апокалипсисе. Такие люди любят выискивать тайные знаки и мистические знамения. Обожают теории заговоров. Готовы принять на веру любую безумную теорию, лишь бы она укладывалась в их идеи. И порой кажется, что прихода антихриста они ждут больше, чем Второго пришествия Господа. При этом пропускают самое главное», — пояснил иерарх УПЦ

Управделами УПЦ отметил, что хорошо знать не только признаки конца света, но еще важнее знать, как встретить это событие.

«Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это — начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое; и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга; и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24:6–13).

«Если вдуматься, самое страшное, о чем говорит Господь, — это утрата любви. И это не какая-то поэтическая фраза. Любовь — суть христианства. Христианская любовь — это то, что поможет пережить все что угодно: и гонения, и войны, и голод, и эпидемии, и стихийные бедствия, и приход антихриста», — считает владыка.

Архиерей отметил, что если же у нас сейчас нет любви, то во время всех этих тяжких испытаний не спасемся. «Ведь как сказал Христос? „Претерпевший же до конца спасется“. Но кто сможет претерпеть? „Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово“, — говорит апостол (2 Фес. 3:5). „Любовь долготерпит“ (1 Кор. 13:4), — поучает он же. То есть без терпения нет любви, а без любви нет терпения», — пояснил владыка.

«И если сейчас грешим: блудим, завидуем, лжем, злословим, ненавидим, это значит, что любви к Господу и любви к ближнему в нас нет. Как бы ни выискивали признаки прихода антихриста, нас это никак не защитит», — заключил митрополит Антоний.