Украина планирует вступить в Евросоюз уже через два года

Главное: Украина может вступить в ЕС через два года. Об этом сказала министр экономики.

Детали: Министр экономики Украины Юлия Свириденко считает, что наша страна может вступить в Евросоюз через два года. Об этом она сказала во время встречи с представителями компаний Европейской бизнес-ассоциации.

Чиновница отметила: «Мы делаем все, чтобы ускорить вступление в ЕС. Возможно, это звучит очень амбициозно, но мы видим для себя срок в два года, за который мы должны пройти путь от кандидата до полноправного члена ЕС».

Она добавила: «Мы хотим обеспечить полную интеграцию Украины во внутренние рынки ЕС уже сейчас, еще до вступления. На повестке дня продолжение полного доступа украинских товаров на западные рынки. Чтобы наши предприниматели могли рассчитывать на такой доступ в ближайшие два года».

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