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Новости > Стало известно, когда Маск купит Twitter

Стало известно, когда Маск купит Twitter

Агата Кловская
26.10.22 10:46
73
Стало известно, когда Маск купит Twitter

Главное: Илон Маск покупает Twitter. Произойдет это в ближайшие дни.

Детали: Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск в ближайшие дни завершит сделку по покупке социальной сети Twitter. Как пишет издание Bloomberg, произойдет это уже до 28 октября.

Такую дату миллиардер озвучил во время видеоконференции с банкирами, причастными к финансированию сделки.

В публикации сказано: «Банки, которые предоставляют 13 миллиардов долларов финансирования в виде ссуд, завершили составление окончательного кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документации, которая является одним из последних шагов перед фактической отправкой средств Илону Маску».

Цена покупки оценивается в 44 миллиарда долларов.

В тему: Twitter ждут массовые увольнения.

Тэги: мир, Twitter, Илон Маск, технологии

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