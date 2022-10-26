Стало известно, когда Маск купит Twitter

Главное: Илон Маск покупает Twitter. Произойдет это в ближайшие дни.

Детали: Основатель компаний Tesla и SpaceХ Илон Маск в ближайшие дни завершит сделку по покупке социальной сети Twitter. Как пишет издание Bloomberg, произойдет это уже до 28 октября.

Такую дату миллиардер озвучил во время видеоконференции с банкирами, причастными к финансированию сделки.

В публикации сказано: «Банки, которые предоставляют 13 миллиардов долларов финансирования в виде ссуд, завершили составление окончательного кредитного соглашения и находятся в процессе подписания документации, которая является одним из последних шагов перед фактической отправкой средств Илону Маску».

Цена покупки оценивается в 44 миллиарда долларов.

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