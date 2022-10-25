В пяти епархиях священники УПЦ отпели погибших украинских воинов

Главное: В Нежинской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской священники Украинской Православной Церкви отпели погибших защитников Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в епархиях выразили соболезнования родным и близким погибших воинов и призывали молиться об упокоении их душ.

На Черниговщине викарий Нежинской епархии епископ Ладанский Феодосий возглавил чин похорон павшего воина Александра Аникеенко.

Отпевание Героя прошло во Введенском женском монастыре Нежина.

На Кировоградщине в поселке Завалли благочинный Гайворонского округа Кировоградской епархии протоиерей Роман Формазюк в сослужении духовенства благочиния совершил чин отпевания убиенного воина Сергея Болгарчука.

Также духовенство Гайворонского благочиния и жители Завалловской общины прощались с павшим воином Дмитрием Каневским.

На Николаевщине настоятель храма апостолов Петра и Павла села Петрово-Солониха протоиерей Борис Каширов отпел воина Андрея (Артура).

Благочинный Великобагачанского округа Полтавской епархии протоиерей Василий Фазан в сослужении духовенства благочиния совершил чин отпевания защитника Украины Ивана Тарабана.

В Тернопольской епархии священнослужители Шумского благочиния провели в вечность убиенных защитников Украины Валерия Ливара и Сергея Пилипчука.

Чин похорон воина Валерия состоялся в селе Цеценовка. Воина Сергея отпели в селе Загайцы.

Возглавил заупокойное богослужение протоиерей Михаил Костюк. Песнопения исполняли студенты Почаевской духовной семинарии.