Макрон попросил Папу Римского поговорить с Путиным об Украине

Главное: Эммануэль Макрон попросил Папу Римского позвонить Владимиру Путину. Чтобы поговорить об Украине.

Детали: Президент Франции Эммануэль Макрон признался, что попросил Папу Римского Франциска стать переговорщиком по Украине. Он попросил его позвонить российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Джо Байдену.

Француз встретился с главой католиков накануне в Ватикане. Они проговорили почти целый час.

Эммануэль Макрон добавил, что Папа Римский должен также позвонить Патриарху Московскому Кириллу.

Он сказал, что попросил Франциска содействовать приближению мира в Украине.

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