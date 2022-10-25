Риши Сунак стал премьером Британии

Главное: Британский монарх Карл III принял отставку Лиз Трасс. Также он встретился с новым главой правительства — Риши Сунаком.

Детали: Сегодня, 25 октября 2022 года, новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. В свои 42 года он является не только самым молодым за 200 лет, но и первым главой правительства индийского происхождения.

Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Лиз Трасс. В Букингемский дворец также отправился Риши Сунак, который теперь возглавит британское правительство. Об этом сообщает британское издание Sky News.

«Сегодня утром она (Лиз Трасс) встретилась с королем на своей последней аудиенции, где официально рекомендовала Риши Сунаку стать следующим премьер-министром», — говорится в сообщении.

Таким образом, Трасс стала британским премьер-министром с самым коротким сроком на посту в истории — всего 49 дней.

Она пожелала своему преемнику Риши Сунаку успехов на новом посту.

СМИ сообщили, что у монарха «будет напряженное утро», поскольку у него запланирована также встреча с Риши Сунаком, чтобы приветствовать его в должности.

«Его (Риши Сунака) попросят сформировать правительство, прежде чем он отправится на Даунинг-стрит, где выступит с речью», — сказано в сообщении.

В тему: 20 октября Лиз Трасс, выступая на Даунинг-стрит, объявила о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании.