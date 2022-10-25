Президент Ирана сделал несколько громких заявлений

Главное: Президент Ирана критикует США. Говорит, что те устроили информационный терроризм.

Детали: Президент Ирана Ибрахим Раиси выступил с резкой критикой в адрес США. Он пообщался с российскими СМИ на генассамблее Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

Лидер страны сказал: «США уже поняли, что санкции не работают. Поэтому начали использовать другие методы. Информационный терроризм – это главная беда».

Он добавил: «Вашингтон устроил беспорядки в Иране, но просчитался».

Ибрахим Раиси отметил: «Строительство многополярного мира не остановить. Уже много центров силы за пределами западного мира».

В тему: Иран призвал своих граждан покинуть Украину.