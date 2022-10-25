На Кировоградщине и Днепропетровщине освятили новые храмы УПЦ

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Кадыров призывает более жестко бить по украинским городам
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 68 420 солдат
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Электричество в Украине будут отключать по-новому