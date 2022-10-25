На Кировоградщине и Днепропетровщине освятили новые храмы УПЦ

Главное: На Кировоградщине в селе Куцеволовка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святителя и чудотворца Николая.

После освщения в новом храме была отслужена Божественная литургия.

Митрополит Боголеп поздравил настоятеля и прихожан с освящением нового храма.

В Днепре митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней освятил правый придел во имя святого благоверного князя Олега Брянского Свято-Николаевского храма.

После освящения в храме была отслужена Божественная литургия.

После освящения придела архипастырь обратился к верующим со словом проповеди и совершил Божественную литургию.

Митрополит Ириней вручил награды благотворителям и активным прихожанам храма.