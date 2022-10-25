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Новости > ЕС готовит мощную финансовую поддержку Украины

ЕС готовит мощную финансовую поддержку Украины

Агата Кловская
25.10.22 14:14
45
ЕС готовит мощную финансовую поддержку Украины

Главное: Евросоюз готовит масштабное финансирование Украины. В следующем году Евросоюз планирует предоставлять Украине полтора миллиарда евро ежемесячно.

Детали: Еврокомиссия и страны работают над программой финансирования Украины в 2023 году на 18 млрд евро. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии Международной экспертной конференции по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины в Берлине во вторник, 25 октября.

«Украине нужна срочная помощь и реабилитация, восстановление, поддержка ежедневного функционирования и выживания — зарплаты, пенсии и другие выплаты. По оценкам международных финансовых экспертов, нам нужно от 3 млрд до 5 млрд евро в месяц, чтобы покрывать эти текущие нужды. Нам нужна поддержка международного сообщества. ЕС должен нести свою часть — я тесно работаю с представителями стран ЕС, чтобы мы могли поддержать Украину ежемесячно на сумму 1,5 млрд евро до окончания войны и приблизительно на 18 млрд евро в 2023 году», — сказала она.

Глава ЕК добавила, что Россия целенаправленно разрушает гражданскую инфраструктуру Украины.

«Это — терроризм. Россия пытается разрушить, парализовать Украину, но мы этого не допустим», — заверила фон дер Ляйен.

В тему: ЕС объявил о создании масштабной военной миссии для Украины.

Тэги: Евросоюз, Украина, экономика, финансовая помощь, финансирование, война в Украине

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