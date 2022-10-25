Украина может получить новые системы ПВО от США

Главное: Для борьбы с беспилотниками и ракетами США могут поставить Украине зенитные ракетные комплексы Hawk. Какое количество систем ПВО и ракет к ним планируется поставить, не сообщается.

Детали: США рассматривают возможность отправки Украине зенитного ракетного комплекса Hawk, чтобы помочь ей защититься от российских беспилотников и ракет. Об этом сообщает Reuters.

«США рассматривают возможность отправки ПВО Hawk со складов в Украину, чтобы помочь ей защититься от атак российских беспилотников и крылатых ракет», — рассказал один из источников агентства.

Какое количество систем ПВО и ракет к ним планируется поставить, не сообщается.

Зенитно ракетный комплекс является предшественником системы противоракетной обороны Patriot. Первоначально комплекс разрабатывался для уничтожения самолетов, позже был доработан для перехвата ракет в полете. На вооружение был принят в 1960 году. Сам комплекс оценивается в 15 млн долларов, а ракеты к нему — по 250 тысяч долларов за одну единицу.

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