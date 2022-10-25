Кадыров призывает более жестко бить по украинским городам

Главное: Кадыров не раз выступал с критикой хода «специальной военной операции» в Украине, а именно российского командования. Он призывает более жестко бить по украинским городам.

Детали: Глава Чечни Рамзан Кадыров вновь раскритиковал ход «специальной военной операции» в Украине и призвал сильнее бить по украинским городам. Об этом в понедельник, 24 октября, он заявил в своем Telegram-канале.

«Россия слабо отвечает на украинские обстрелы новых российских регионов», — сказал он.

Он считает необходимыми более жесткие меры, буквально стирая украинские города с лица земли, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону». По его словам, «спецоперация» идет уже на территории Российской Федерации.

Кадыров отметил, что очень не доволен сложившейся ситуацией, но, по его мнению, «большего и худшего» не будет.

«У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?», — добавил он.

В тему: Кадыров рассказал, как его несовершеннолетние дети воюют в Украине.