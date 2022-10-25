Украинцам поведали, как мы будем переживать грядущую зиму

Главное: Украинцев предупредили о непростой зиме. Сделали это в «Нафтогазе Украины».

Детали: Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко предупредил, что нашу страну ждет непростая зима. Его слова цитирует издание Handelsblatt.

Ожидаются перебои с электричеством и отоплением из-за обстрелов энергетической инфраструктуры.

Сообщается, что практически 40% таких объектов на территории Украины разрушены, практически не осталось работающих нефтеперерабатывающих заводов.

Отмечается, что ближайшие месяцы для Украины будут худшей зимой в нашей истории.

Кроме этого чиновник ожидает постоянных отключений электроэнергии и повторных проблем с отоплением.

Резюмируется: «В газовом секторе «Нафтогазу Украины» удалось сохранить почти довоенный уровень. Но производство продолжает подвергаться ударам. Многочисленные сотрудники уже погибли, не только потому, что воевали на фронте, но и на своих рабочих местах».

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