На Буковине церковная община подтвердила верность УПЦ

Главное: На Буковине в селе Юрковцы прихожане храма в честь великомученика Димитрия в верность Украинской Православной Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, 22 октября в селе Юрковцы Черновицкой области на собрании территориальной общины состоялось незаконное голосование за переход храма во имя святого великомученика Димитрия Солунского в пользу ПЦУ.

Прихожане Димитровского храма на собрании религиозной общины подтвердили свою верность Украинской Православной Церкви.

При этом на собрании территориальной общины присутствовал настоятель прихода во имя святого великомученика Димитрия села Юрковцы протоиерей Петр Костюк, который сообщил сторонникам ПЦУ, что согласно действующему законодательству решать судьбу храма могут только прихожане.

Религиозная община Димитровской церкви еще 14 октября провела в храме собрание, на котором прихожане единогласно, в количестве 322 человек, проголосовали за сохранение верности Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Однако незаконное голосование членов территориальной общины все же состоялось. В нем приняли участие около 200 человек, не являющихся членами религиозной общины Димитровского храма. В результате в некоторых СМИ распространился фейк о переходе прихода УПЦ в ПЦУ.

В ответ на это прихожане храма во имя святого великомученика Димитрия Солунского во главе со своим настоятелем записали видеообращение, в котором опровергли фейк о переходе и заявили о верности канонической Украинской Православной Церкви.

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