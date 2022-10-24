Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > На Закарпатье освятили новый престол в храме УПЦ

На Закарпатье освятили новый престол в храме УПЦ

Александра Кудрявцева
24.10.22 12:20
97
На Закарпатье освятили новый престол в храме УПЦ

Главное: В Закарпатье в селе Линцы освятили новый престол в храме в честь Трех Святителей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, по завершении освящения началась Божественная литургия.

За богослужением возносилась сугубая молитва за мир на Украинской земле, за прекращение войны и военнослужащих ВСУ.

По завершении богослужения архипастырь обратился ко всем собравшимся со словами проповеди.

Владыка выразил благодарность настоятелю храма протоиерею Иоанну Морковцию и всем прихожанам за труды и призвал на всех присутствующих Божье благословение.

Как сообщалось ранее, в Запорожской, Криворожской и Кировоградской епархиях Украинской Православной Церкви состоялся крестный ход о мире и благополучии Украины.

В тему: В Запорожье УПЦ передала 300 продуктовых наборов нуждающимся.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

24.10.22 10:22

Ракетные удары по украинской инфраструктуре. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

Мировую финансовую систему ждет серьезное испытание
23.10.22 18:26

Мировую финансовую систему ждет серьезное испытание

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Энергетический кризис уничтожит промышленность Европы
Энергетический кризис уничтожит промышленность Европы
Энергетический кризис уничтожит промышленность Европы
Энергетический кризис уничтожит промышленность Европы
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
24.10.22 13:50

На Буковине церковная община подтвердила верность УПЦ
24.10.22 12:45

В УПЦ объяснили, можно ли смывать масло после Елеопомазания
24.10.22 11:50

Нежинская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь военным и детям-сиротам
24.10.22 11:37

Киевлянам рассказали, кого могут мобилизовать
24.10.22 11:29

Стало известно, экономят ли украинцы электроэнергию
24.10.22 11:22

В Запорожье УПЦ передала 300 продуктовых наборов нуждающимся
24.10.22 11:15

Эрдоган рассказал о постоянных контактах с Путиным
24.10.22 11:10

Украинский посол раскритиковала Ирландию из-за условий для беженцев
24.10.22 10:57

Вандалы атаковали памятник Маргарет Тэтчер
24.10.22 10:37

Россияне начали формировать в Херсоне территориальную оборону
24.10.22 10:29

Байден заявил, что может умереть уже завтра
24.10.22 09:59

Электричество в Украине будут отключать по-новому
24.10.22 09:36

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 67 940 солдат
23.10.22 11:47

СБУ задержала руководителя завода «Мотор-Сич» Богуслаева
22.10.22 20:18

Сегодня была одна из самых сокрушительных российских атак на объекты инфраструктуры Украины
21.10.22 15:57

Эксперты прикинули, кто может стать новым британским премьером
21.10.22 13:14

Веерные отключения ввели в четырех центральных областях
21.10.22 12:37

Зеленский может созвониться с Путиным
21.10.22 12:04

В США таинственно исчез известный журналист
21.10.22 11:43

Россияне заминировали дамбу Каховской ГЭС, — Зеленский
22.10.22 20:39

«Я больше не могу так существовать». Застрелился ректор Киевского университета им. Гринченко
17.10.22 16:56

Названа новая причина болезни Альцгеймера
17.10.22 14:36

Киев получит защиту от дронов уже в ближайшее время
22.10.22 22:44

Названа самая красивая женщина в мире
19.10.22 15:06

Путин ввел военное положение в аннексированных украинских областях
19.10.22 12:34

Британцы рассказали о страшной опасности вина
17.10.22 14:58

Названо соотношение потерь Украины и РФ
19.10.22 14:06

В общественном транспорте Киева появилось важное нововведение
18.10.22 13:38

Импорт газа в Украину вырос после падения цен
20.10.22 09:57

Маск наехал на ФРС США
Фото и Видео
Появилось видео нападения активистов на известную картину
Появилось видео нападения активистов на известную картину
Появилось видео нападения активистов на известную картину
Появилось видео нападения активистов на известную картину
СБУ задержала руководителя завода «Мотор-Сич» Богуслаева
СБУ задержала руководителя завода «Мотор-Сич» Богуслаева
Невероятное зрелище - собаки Краматорска выстроились в очередь за едой
Невероятное зрелище - собаки Краматорска выстроились в очередь за едой
На XX съезде Компартии Китая разразился скандал с товарищем Ху
На XX съезде Компартии Китая разразился скандал с товарищем Ху
Сегодня была одна из самых сокрушительных российских атак на объекты инфраструктуры Украины
Сегодня была одна из самых сокрушительных российских атак на объекты инфраструктуры Украины
Журнал «Плейбой» обнародовал неоднозначные фото
Журнал «Плейбой» обнародовал неоднозначные фото
Появилось видео, как Путин стреляет из снайперской винтовки
Появилось видео, как Путин стреляет из снайперской винтовки
Стали известны все участники Евровидения-2023
Стали известны все участники Евровидения-2023
Байден продолжает позориться на публике
Байден продолжает позориться на публике
Трамп рассказал, почему нужно ладить с Россией
Трамп рассказал, почему нужно ладить с Россией
fraza.com
Новости блогосферы
23.10.22 21:11

Свет в Украине отключают «терпилам», чтобы электричество было у «блатных»
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.