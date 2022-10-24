На Закарпатье освятили новый престол в храме УПЦ

Главное: В Закарпатье в селе Линцы освятили новый престол в храме в честь Трех Святителей.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, по завершении освящения началась Божественная литургия.

За богослужением возносилась сугубая молитва за мир на Украинской земле, за прекращение войны и военнослужащих ВСУ.

По завершении богослужения архипастырь обратился ко всем собравшимся со словами проповеди.

Владыка выразил благодарность настоятелю храма протоиерею Иоанну Морковцию и всем прихожанам за труды и призвал на всех присутствующих Божье благословение.

Как сообщалось ранее, в Запорожской, Криворожской и Кировоградской епархиях Украинской Православной Церкви состоялся крестный ход о мире и благополучии Украины.

В тему: В Запорожье УПЦ передала 300 продуктовых наборов нуждающимся.