В Запорожье УПЦ передала 300 продуктовых наборов нуждающимся

Главное: В Запорожье Украинская Православная Церковь при поддержке «Фонда Вадима Новинского» передала гуманитарную помощь многодетным семьям, инвалидам, вынужденным переселенцам.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, со словами поддержки к нуждающимся обратился митрополит Лука.

«В это тяжелое для нашей страны время, когда нас постигло великое горе войны, когда за окнами рвутся вражеские снаряды и ракеты, когда ночью просыпаются и плачут дети, когда многие из нас остались без крова и без копейки денег, наши люди сплачиваются, чтобы помочь, поддержать друг друга. Милосердный Господь никогда не покидает своих детей, но в трудный час приводит их туда, где обязательно каждый найдет убежище и помощь — в храм Божий. Именно здесь средоточие милосердия, любви и сострадания. С давних времен в храм приходили за поддержкой и помощью, и священник всегда находил для кого доброе слово, для кого убежище, для кого и более значительную помощь. Ибо под кровом нашей Матери-Церкви Господь собирает и тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто от всей души готов сам помогать нуждающимся», — отметил владыка.

Он напомнил, что помогая другим, человек воплощает христианские ценности на практике. «Сегодня много обездоленных, но немало и тех, кто готов отдать последнее, чтобы его ближний ни в чём не нуждался. И поступают они так, потому что в центре их жизни Христос. Они это делают не по расчету, а из-за любви к Нему. Этим они свидетельствуют о том, как должна исполняться главная в христианстве заповедь. Давайте будем молиться не только о себе, но и о таких людях. Также хочу искренне поблагодарить „Фонд Вадима Новинского“, организованный протодиаконом Вадимом Новинским, а также всех его работников за их заботу и дружескую поддержку, такую необходимую, особенно сейчас, для каждого из нас», — подытожил митрополит Лука.

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