В УПЦ объяснили, можно ли смывать масло после Елеопомазания

Главное: В церковных правилах нет определенного указания, можно ли умываться после помазания освященным елеем или нет. Данная практика относится скорее к личному благочестию человека.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Если человек благоговейно относится к таким священным вещам, как освященный в храме елей и т. п., у него даже и в мыслях не будет осознанно его смывать сразу же после помазания», — отметил преподаватель Киевских духовных школ.

Он объяснил, что если же «это произойдет механически, скорее всего, ничего греховного в этом не будет, так как грех — это, прежде всего, осознанное действие человека».

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