Одесская епархия УПЦ доставила в Святогорскую лавру гуманитарную и финансовую помощь для обители и нуждающихся

Главное: В Святогорскую лавру приехали восемь микроавтобусов с гуманитарной помощью от Одесской епархии Украинской Православной Церкви.

Викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор, который сопровождал гуманитарный конвой, также передал обители финансовую помощь от митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

Владыка отметил, что сейчас задача каждого православного христианина — принять хотя бы малейшее участие в восстановлении лавры. И если кто не может помочь материально — пусть помолится об успешном совершении этого дела.

Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений поблагодарил митрополита Агафангела и всех неравнодушных людей, принявших участие в сборе и доставке гуманитарной помощи.

«Я хочу поблагодарить от себя лично, и от имени нашего священноархимандрита, митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, он радуется любой помощи, которую доставляют в лавру, потому что для него Святогорская обитель была и остается особым святым местом. Мы — его святогорские дети (так мы себя называем). И я знаю, что долгие годы владыку Илариона и владыку Агафангела связывали добрые отношения. Особое почтение к владыке Агафангелу есть и у нас. Мы ощущаем его любовь к нам и сейчас видим особое ее проявление в виде этой доставленной помощи», — отметил наместник обители.

Владыка Арсений считает, что война проявляет в каждом человеке то, что в нем есть, — доброе или худое.

«У кого-то добродетели она открывает — они становятся у всех на виду. А у кого-то — недобрые черты, даже подлость, с нее как бы снимается покров», — отметил Святогорский митрополит.