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Новости > Одесская епархия УПЦ доставила в Святогорскую лавру гуманитарную и финансовую помощь для обители и нуждающихся

Одесская епархия УПЦ доставила в Святогорскую лавру гуманитарную и финансовую помощь для обители и нуждающихся

Александра Кудрявцева
23.10.22 15:25
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Одесская епархия УПЦ доставила в Святогорскую лавру гуманитарную и финансовую помощь для обители и нуждающихся
Главное: В Святогорскую лавру приехали восемь микроавтобусов с гуманитарной помощью от Одесской епархии Украинской Православной Церкви.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал Святогорской лавры, для обители и нуждающихся были доставлены продукты питания, теплые вещи, медикаменты и стройматериалы.
 
Викарий Одесской епархии архиепископ Арцизский Виктор, который сопровождал гуманитарный конвой, также передал обители финансовую помощь от митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.
 
Владыка отметил, что сейчас задача каждого православного христианина — принять хотя бы малейшее участие в восстановлении лавры. И если кто не может помочь материально — пусть помолится об успешном совершении этого дела.
 
Наместник Святогорской лавры митрополит Арсений поблагодарил митрополита Агафангела и всех неравнодушных людей, принявших участие в сборе и доставке гуманитарной помощи.
 
«Я хочу поблагодарить от себя лично, и от имени нашего священноархимандрита, митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, он радуется любой помощи, которую доставляют в лавру, потому что для него Святогорская обитель была и остается особым святым местом. Мы — его святогорские дети (так мы себя называем). И я знаю, что долгие годы владыку Илариона и владыку Агафангела связывали добрые отношения. Особое почтение к владыке Агафангелу есть и у нас. Мы ощущаем его любовь к нам и сейчас видим особое ее проявление в виде этой доставленной помощи», — отметил наместник обители.
 
Владыка Арсений считает, что война проявляет в каждом человеке то, что в нем есть, — доброе или худое.
 
«У кого-то добродетели она открывает — они становятся у всех на виду. А у кого-то — недобрые черты, даже подлость, с нее как бы снимается покров», — отметил Святогорский митрополит.
 
В тему: Священники и волонтеры УПЦ доставили 6 машин гуманитарной помощи в Святогорскую лавру.

Тэги: УПЦ, Святогорская лавра

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