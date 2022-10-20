На Ровенщине община УПЦ собрала 52 тыс грн для ВСУ на благотворительной ярмарке

Главное: В Ровенской области на благотворительной ярмарке верующие Украинской Православной Церкви поселка Мизоч собрали 52 тыс. грн для ВСУ.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, сумма, собранная Рождество — Богородичным приходом, стала самой большой среди храмов Ровенской епархии в рамках благотворительной акции «Слава Богу! Молимся о ВСУ!».

«Наша Церковь всегда учит любить свою Родину, родную землю, учит молиться за тех, кто ее защищает, — сказал протоиерей Александр Карпюк, настоятель Рождества — Богородичной парафии. — Большое количество людей на ярмарке, искренность верующих УПЦ показывает, что мы небезразличные граждане своей страны, хотим победы, приближаем ее, как можем, к примеру, участвуя в таком хорошем благотворительном деле».

Верующие принесли на ярмарку выпечку, продукты пчеловодства, цветы, предметы декора.

Как сообщалось ранее, благотворительная акция «Слава Богу! Молимся за ВСУ» объединила епархии Украинской Православной Церкви. Помимо сбора средств в пользу защитников Украины верующие УПЦ организуют благотворительные мероприятия, ярмарки, становятся донорами крови, передают гуманитарную помощь военным и членам их семей.

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