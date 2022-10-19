На Киевщине верующим УПЦ удалось не допустить захвата ПЦУ Успенского храма

Главное: На Киевщине верующие УПЦ отстояли Успенский храм в Тарасовке от захвата активистами ПЦУ.

Детали: Сегодня в селе Тарасовка Киевской области активисты ПЦУ в сопровождении представителей местной власти пытались срезать замки и захватить Свято-Успенский храм Украинской Православной Церкви, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук правозащитницы Викторий Кохановской.

Свои действия активисты аргументировали решением собрания жителей села, которое называют «собранием религиозной общины», проголосовавшим за «переход» из УПЦ в ПЦУ.

Верующие Украинской Православной Церкви призвали сотрудников правоохранительных органов, наблюдающих за событиями, остановить беззаконие и составить протоколы о нарушении их прав как граждан Украины.

Виктория Кохановская отметила, что активисты ПЦУ и местная власть сознательно вводят в заблуждение жителей Тарасовки, называя УПЦ «московскими попами» и желая отобрать только что отремонтированный храм в своих корыстных интересах, очевидно далеких от вопросов веры.

Как сообщалось ранее, 21 августа в Тарасовке более 300 верующих пришли на молебен и вознесли молитвы в то время, как на собрании территориальной общины было принято незаконное решение о «переводе» храма в ПЦУ.

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