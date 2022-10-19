В Черкассах митрополит УПЦ передал оборудование и лекарства детской больнице

Главное: Митрополит Феодосий передал в Черкасскую детскую больницу оборудование для реанимации.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, владыка передал детской больнице медицинское оборудование: кувез для реанимации детей, программируемый инфузоматор, небулайзеры, а также лекарства и наборы детского питания.

Вручая медтехнику заведующему реанимационным отделением детской больницы, владыка Феодосий отметил жертвенный труд медицинских работников.

«Вашими руками, вашим сердцем и умом вы спасаете детей, помогаете им расти здоровыми, сильными, мудрыми — именно такими, каким должно быть наше подрастающее поколение. Надеемся, что это медицинское оборудование принесет пользу детям, которые у вас лечатся и проходят реабилитацию», — отметил митрополит Феодосий.

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