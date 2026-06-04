Медики рассказали, здоров ли Трамп

Медики поведали о здоровье президента США Дональда Трампа. Об этом сказал после медосмотра политика глава американского Агентства медицинского страхования Мехмет Оз.

Было сказано: «Если вы посмотрите на его показатели, то он выглядят превосходно. Его холестерол, давление, все данные, безусловно, очень хорошие».

Кроме этого специалист обратил внимание на огромную работоспособность лидера страны и отметил, что у него есть колоссальная энергия.

Добавляется: «Он обладает поистине уникальной способностью продолжать работать в любое время суток».

Ранее мы писали, что в США хотят испортить Трампу юбилей.