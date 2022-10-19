Главное: Европа всего за 8 месяцев нашла замену для двух третей российского газа. Ранее длительность перехода с российского газа на сырье из других источников оценивалась в несколько лет.

Детали: На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Европа нашла замену для двух третей российского газа. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте.

По словам фон дер Ляйен, ранее длительность перехода с российского газа на сырье из других источников оценивалась в несколько лет.

«Но факт таков: нам потребовалось всего восемь месяцев для того, чтобы заместить две третьих российского газа», — заявила глава Еврокомиссии.

В то же время она подчеркнула, что масштабный переход на других поставщиков газа дался «большой ценой».

Russia’s attacks against civilian infrastructure, especially electricity, are war crimes.



Cutting off men, women, children of water, electricity and heating with winter coming — these are acts of pure terror.



And we have to call it as such. https://t.co/3WY743k1iH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2022

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