Главное: Европа всего за 8 месяцев нашла замену для двух третей российского газа. Ранее длительность перехода с российского газа на сырье из других источников оценивалась в несколько лет.
Детали: На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Европа нашла замену для двух третей российского газа. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте.
По словам фон дер Ляйен, ранее длительность перехода с российского газа на сырье из других источников оценивалась в несколько лет.
«Но факт таков: нам потребовалось всего восемь месяцев для того, чтобы заместить две третьих российского газа», — заявила глава Еврокомиссии.
В то же время она подчеркнула, что масштабный переход на других поставщиков газа дался «большой ценой».
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