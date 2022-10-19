Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В общественном транспорте Киева появилось важное нововведение

В общественном транспорте Киева появилось важное нововведение

Агата Кловская
19.10.22 14:06
513
В общественном транспорте Киева появилось важное нововведение

Главное: В общественном транспорте Киева появились новые способы оплаты. Это банковские карты и гаджеты с NFC.

Детали: В общественном транспорте Киева теперь можно расплачиваться по-новому. Об этом поведали в КГГА.

Сообщается, что сделать это есть возможность с помощью банковских карт и гаджетов с NFC.

Подчеркивается, что сейчас это можно сделать на всех автобусных маршрутах города.

Поясняется, что для оплаты проезда требуется приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору, а подтверждением работы системы на том или ином маршруте будут фирменные наклейки на валидаторах.

Уточняется, что стоимость разовой поездки при оплате банковской картой составит 8 грн.

Резюмируется, что в скором времени система будет работать уже на всех маршрутах и всех видах коммунального наземного общественного транспорта, а проект реализуется столичными властями при поддержке Mastercard и Visa.

В тему: В Киеве после обстрелов частично перестало работать метро.

Тэги: Киев, общество, общественный транспорт, новости Украины

Комментарии

Статьи

18.10.22 18:06

Ракетные удары по украинской инфраструктуре. Обновляется онлайн

Автор: Александр Панько

Дайджест

США превращаются в страну третьего мира
13.10.22 10:54

США превращаются в страну третьего мира

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.10.22 14:48

Байден не хочет встречаться с Путиным на саммите G-20 даже в коридоре, — Politico
19.10.22 14:36

Стало известно, сколько исторических объектов в Украине разрушили российские военные
19.10.22 14:12

Синоптики предупредили украинцев, что скоро пойдет мокрый снег
19.10.22 13:59

Европа ударит по Ирану новыми санкциями из-за передачи России оружия
19.10.22 13:50

Киевлянам рассказали, в какие часы следует снизить использование электроприборов
19.10.22 13:43

Оккупационные власти Херсонщины планируют вывезти 50-60 тысяч людей
19.10.22 13:36

Появилось видео, как украинские пограничники сбили дрон-камикадзе из стрелкового оружия
19.10.22 13:26

Берлускони поведал о пикантных отношениях с Путиным
19.10.22 13:23

Заболеваемость коронавирусом в Украине идет на спад
19.10.22 12:56

НАТО поставит Украине ПВО против дронов
19.10.22 13:23

Заболеваемость коронавирусом в Украине идет на спад
19.10.22 09:47

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 66 280 солдат
18.10.22 16:21

В Украине обесточены более 1200 населенных пунктов
18.10.22 15:58

МИД Украины заявил о разрыве дипотношений с Ираном
18.10.22 14:44

Отключения света, тепла и воды могут быть по всей Украине
18.10.22 14:23

Украинцев готовят к новой волне мобилизации
18.10.22 13:43

Названо количество жертв сегодняшнего ракетного удара по Киеву
18.10.22 12:24

В ОП озвучили сроки возможной повторной атаки на Киев со стороны Беларуси
18.10.22 11:07

Киев после обстрела частично остался без электричества и воды
18.10.22 10:17

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 65 850 солдат
17.10.22 16:56

Названа новая причина болезни Альцгеймера
17.10.22 14:36

Киев получит защиту от дронов уже в ближайшее время
14.10.22 14:14

Россия готова отдать Донбасс в обмен на «маленький клочок» украинской земли, — ОП
12.10.22 15:58

ВСУ освободили очередной населенный пункт на Херсонщине
13.10.22 13:13

В Украине отменили веерные отключения электроэнергии
13.10.22 11:49

В России подтвердили гибель мобилизованных на войну в Украине
13.10.22 15:58

Россия может нанести удар по газотранспортной системе Украины, — Зеленский
13.10.22 14:18

В Минобороны назвали сроки решений по закрытию украинского неба
14.10.22 16:36

Украинцам напомнили, когда мы переходим на зимнее время
13.10.22 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 63,8 тысяч солдат
Фото и Видео
Появилось видео, как украинские пограничники сбили дрон-камикадзе из стрелкового оружия
Появилось видео, как украинские пограничники сбили дрон-камикадзе из стрелкового оружия
Появилось видео, как украинские пограничники сбили дрон-камикадзе из стрелкового оружия
Появилось видео, как украинские пограничники сбили дрон-камикадзе из стрелкового оружия
Китайцы показали крайне необычный ноутбук
Китайцы показали крайне необычный ноутбук
Украина готовит России достойный ответ на удары иранскими «мопедами»
Украина готовит России достойный ответ на удары иранскими «мопедами»
Матч чемпионата Украины по футболу завершился грандиозным скандалом
Матч чемпионата Украины по футболу завершился грандиозным скандалом
Атака Киева дронами-камикадзе: число погибших растет
Атака Киева дронами-камикадзе: число погибших растет
Байден снова озадачил социальные сети
Байден снова озадачил социальные сети
Самая большая рыба в мире поймана на Азорских островах
Самая большая рыба в мире поймана на Азорских островах
Стало известно о последствиях ударов дронов-камикадзе по Киеву
Стало известно о последствиях ударов дронов-камикадзе по Киеву
Обнародованы новые видео и фото утренних ударов по Киеву дронами-камикадзе
Обнародованы новые видео и фото утренних ударов по Киеву дронами-камикадзе
Дроны-камикадзе продолжают атаковать Киев
Дроны-камикадзе продолжают атаковать Киев
fraza.com
Новости блогосферы
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева
27.09.22 16:39

Мир ждет худший с 1949 года обвал рынка

Опрос

Что произойдет, если РФ и далее будет обстреливать энергообъекты Украины?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.