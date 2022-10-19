В общественном транспорте Киева появилось важное нововведение

Главное: В общественном транспорте Киева появились новые способы оплаты. Это банковские карты и гаджеты с NFC.

Детали: В общественном транспорте Киева теперь можно расплачиваться по-новому. Об этом поведали в КГГА.

Сообщается, что сделать это есть возможность с помощью банковских карт и гаджетов с NFC.

Подчеркивается, что сейчас это можно сделать на всех автобусных маршрутах города.

Поясняется, что для оплаты проезда требуется приложить банковскую карту или гаджет с функцией бесконтактной оплаты к валидатору, а подтверждением работы системы на том или ином маршруте будут фирменные наклейки на валидаторах.

Уточняется, что стоимость разовой поездки при оплате банковской картой составит 8 грн.

Резюмируется, что в скором времени система будет работать уже на всех маршрутах и всех видах коммунального наземного общественного транспорта, а проект реализуется столичными властями при поддержке Mastercard и Visa.

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