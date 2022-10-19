Оккупационные власти Херсонщины планируют вывезти 50-60 тысяч людей

Главное: Украинцев из четырех правобережных районов Херсонской области намерены переселить на левый берег Днепра или в РФ под предлогом наступления ВСУ. Жителям области, которые решат переехать в Россию, предоставят «жилищные сертификаты».

Детали: Оккупационные власти Херсонщины планируют вывезти жителей четырех правобережных районов области на левый берег Днепра или в РФ. Об этом сообщил «глава» захваченного региона Владимир Сальдо.

Он заявил, что решение вызвано необходимостью создания масштабных оборонительных укреплений на фоне угрозы контрнаступления ВСУ.

Кроме того, как утверждает гауляйтер, «существует непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС и сброса воды с каскада электростанций выше по течению Днепра».

«Мною было принято тяжелое, но верное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра. Мы подсчитали — это примерно 50-60 тысяч людей», — подчеркнул Сальдо.

По его словам, людей будут вывозить поэтапно и бесплатно силами МЧС России и так называемого «правительства» Херсонской области. Тем жителям области, которые решат переехать в Россию, предоставят «жилищные сертификаты».

Как уточнило агентство ТАСС со ссылкой на заявления Сальдо, речь идет о перемещении 50-60 тысяч человек, которое займет порядка шести дней.

В тему: Оккупационная власть Херсонщины бежит на левый берег Днепра.