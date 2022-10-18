Зеленский рассказал об уроне энергосистеме Украины за неделю обстрелов

Главное: Всего за неделю Россия разрушила 30% украинских электростанций. Об этом сказал Владимир Зеленский.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября Россия своими обстрелами разрушила 30% электростанций нашей страны. Об этом он написал в Twitter.

Глава государства отметил, что это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране.

Политик резюмировал: «Места для переговоров с путинским режимом не осталось».

В тему: Украинцев предупредили о веерных отключениях электричества и воды.