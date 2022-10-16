Предстоятель УПЦ объяснил, почему важно каждому иметь «духовную любовь»

Главное: Если бы на земле была духовная любовь, то не было бы войн.

«Когда человек имеет духовную любовь, то он приносит себя в жертву ради ближнего, прощает ему обиды и любит его таким, какой он есть», — сказал Митрополит Онуфрий

Блаженнейший отметил, что если бы на земле была духовная любовь, то не было бы войн и уже началось бы здесь Царство Небесное.

«Такая любовь требует от человека самопожертвования. По Своей любви Господь простил всех и стал Человеком ради нашего спасения, чтобы мы снова могли жить в блаженстве и Божественной любви», — пояснил архипастырь.

Предстоятель УПЦ отметил, что тем людям, которые жертвуют собой, дается большая награда, они называются сыновьями Всевышнего, высшей чести для человека не может быть. «Эти люди способны быть милосердными, как Отец Небесный милосерд к каждому из нас», — добавил он.

«Пусть Господь поможет научиться духовной любви и вкусить Божественную благодать, утешающую и укрепляющую человека. Тогда у нас будет все необходимое как для земной жизни, так и для вечности во Христе Иисусе», — пожелал Митрополит Онуфрий