На Киевщине освятили новый храм УПЦ

Главное: На Киевщине освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь иконы Божией Матери «Казанская» скита Свято-Анастасиевского женского монастыря в селе Паляничинцы.

Чин освячения храма и литургию возглавил викарий Киевской Митрополии архиепископ Виктор (Коцаба).

Владыка поблагодарил благодетелей строительства храма и преподал всем благословение.

Как сообщалось ранее, в Киеве Блаженнейший Митрополит Онуфрийо святил новый храм Украинской Православной Церкви в храмовом комплексе в честь преподобного Сергия Радонежского.