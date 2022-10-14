В Минобороны рассказали, сколько иранских «мопедов» осталось у российской армии

Главное: У российско армии осталось примерно 300 иранских дронов-камикадзе. По словам главы Минобороны Алексея Резникова, Кремль пытается купить еще несколько тысяч таких беспилотников.

Детали: Российская армия имеет еще около 300 иранских дронов-камикадзе, которыми она бьет по Украине. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил в эфире телемарафона.

«По нашей информации, около 300 единиц сегодня. Это цифра, которой оперируют российские военные», — заявил глава Минобороны.

По его словам, Россия пытается закупить еще несколько тысяч иранских дронов. Резников подчеркнул, что пока не может прогнозировать, закупит ли РФ такое количество беспилотников у Ирана. Однако украинцы и ВСУ должны быть готовы к этому.

«Мы не сидим на месте. Мы разрабатываем системы для уничтожения, подавления, потому что наши военные уже научились это делать. Мы разбираем все детали до нюансов, смотрим, какие там электронные мозги, и соответственно готовим системы противодействия», — добавил Резников.

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