Главное: Повреждения на Керченском мосту после взрыва неделю назад приказали устранить до середины следующего лета. Определена единственная компания для исполнения работ.

Детали: Россия планирует восстановить поврежденный Крымский мост до 1 июля 2023 года. Соответствующее распоряжение издало правительство РФ, пушту росСМИ в пятницу, 14 октября.

«Определить предельным сроком, на который заключаются государственные контракты на выполнение работ, 1 июля 2023 года», — говорится в постановлении.

Единственным исполнителем работ определена компания Нижнеангарсктрансстрой.

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