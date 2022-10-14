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Новости > Британцы сообщили сенсационную новость по Херсону

Британцы сообщили сенсационную новость по Херсону

Александр Панько
14.10.22 11:50
327
Британцы сообщили сенсационную новость по Херсону

Главное: Украина может освободить Херсон на следующей неделе. Об этом говорят западные военные.

Детали: Британское издание Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщает, что ВСУ могут взять Херсон, который сейчас контролируют россияне, уже на следующей неделе. Ожидается, что войска продвинутся к правому берегу Днепра.

Информируется: «По оценкам западных военных, Украина может взять Херсон к Днепру уже на следующей неделе».

Поясняется, что речь идет о наступлении армии на правом берегу реки Днепр.

Подчеркивается, что о возможном прорыве ВСУ свидетельствуют призывы россиян об эвакуации, что, как считают эксперты, вероятно, говорит о подготовке к решающей битве.

Отмечается: «Украинские силы прорвали линию фронта в Херсоне в начале месяца, как тогда признало министерство обороны РФ, ставшее наибольшим продвижением Украины на юге с начала полномасштабного вторжения Москвы в феврале. С тех пор Киев отвоевал значительную территорию к западу от Днепра».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 64,3 тысячи солдат.

Тэги: общество, Россия, Херсон, война, регионы, ВСУ, новости Украины

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