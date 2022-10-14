SpaceX отказалась финансировать обслуживание Starlink в Украине

Главное: Илон Маск не хочет финансировать обслуживание Starlink в Украине. Предлагает делать это Пентагону.

Детали: Как передает CNN со ссылкой на поступившие в его распоряжение документы, компания Илона Маска SpaceX не хочет оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink в Украине. Это предлагают делать Пентагону.

Сообщается, что нашей стране передали около двадцати тысяч терминалов Starlink.

Миллиардер заявляет, что связанные с этим операции обошлись SpaceX в 80 миллионов долларов, а к концу текущего года эти расходы превысят 100 миллионов долларов.

В материале говорится, что SpaceX уведомила Пентагон, что может прекратить финансирование использования сети в Украине, если американские военные не станут выделять на эти цели десятки миллионов долларов ежемесячно.

Уточняется, что в сентябре Илон Маск в письменном виде уведомил Пентагон, что SpaceX более не может продолжать финансировать работу Starlink, как прежде.

Кроме этого он попросил военных взять на себя финансирование услуг связи в интересах правительства и армии Украины.

Сообщается, что в письме говорилось о том, что до конца года это обойдется Пентагону в сумму свыше 120 миллионов долларов, а в течение следующих двенадцати месяцев еще в четыреста миллионов.

В тему: Стало известно, в каких странах не будет работать сеть Starlink.