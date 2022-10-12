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Новости > В УПЦ рассказали, что символизирует белая одежда во время совершения таинства Крещения

В УПЦ рассказали, что символизирует белая одежда во время совершения таинства Крещения

Александра Кудрявцева
12.10.22 15:58
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В УПЦ рассказали, что символизирует белая одежда во время совершения таинства Крещения
Главное: Белая одежда или особое полотенце — крыжма, которое используется во время Крещения, символизирует чистоту и новую жизнь, которая начинается для человека.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», об этом рассказал священник Андрей Чиженко.
 
«Облачение в ‟ризу светлу» после Крещения знаменует, прежде всего, возвращение человека к целостности и невинности, которыми он обладал в раю, восстановление его истинной природы, замутненной и искаженной грехом. Святой Амвросий, епископ Медиоланский сравнивает эту одежду с блистающими ризами Христа, преобразившегося на горе Фавор«, — объяснил священник.
 
Отец Андрей напомнил, что во время Преображения Христос явил Себя ученикам не в обнаженном виде, но в одежде «белой, как свет», в сиянии Божественной славы.
 
«Не во грехе, а в раю явлена истинная природа человека; и в Таинстве Крещения он вновь обретает свое изначальное одеяние славы», — отметил священник символическое значение белого цвета во время Таинства.
 
Также вместе с белой одеждой на новокрещенного надевается нательный крест.
 
«Мы видим, на какую высоту возводится восходящий от крещенской купели человек. Ему прощаются все грехи, и он восстанавливается в первозданной и святой целостности, в той чистейшей девственности и невинности, в которой пребывали святые прародители Адам и Ева в раю. Он облекается в одеяние света и славы Божией, которые очистили его душу, очистили его тело и соединили с Богом», — подытожил священник и пожелал стараться хранить в жизни святость, полученную в Таинстве Крещения.
 
В тему: Священник УПЦ объяснил, как молиться о создании семьи.

Тэги: Крещение, УПЦ

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