Главное: Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по России, если та будет угрожать ядерным оружием.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по РФ в случае угрозы применения с ее стороны ядерного оружия. Соответствующую информацию и видео публикует телеграм-канал нашего издания «Жгучий Глагол».

«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот — ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну, вот держи от нас!», — заявил он во время видеоинтервью Институту Лоуи в Австралии.

В Кремле отреагировали на призыв Зеленского о превентивном ядерном ударе по России. По словам пре—секретаря Путина, «заявления Зеленского — ничто иное, как призыв к началу мировой войны». Песков заявил, что США и Великобритания «де-факто руководят деятельностью Киева», и поэтому они должны нести ответственность за заявления Зеленского.

Зампред Совбеза РФ Медведев также прокомментировал требование Зеленского нанести превентивный ядерный удар по территории РФ: «Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных».

И в МИД России прокомментировали заявление Зеленского о превентивном ударе по России. «Запад разжигает ядерную войну, неуравновешенный Зеленский превратился в монстра, его руками могут уничтожить планету», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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