В ЕС рассказали о новых санкциях против России

Главное: Европейский союз введет ряд новых ограничений для России. В том числе лимит цен на нефть.

Детали: Комитет постоянных представителей стран Евросоюза в среду, 5 октября, согласовал новые санкции против России, сообщает председательство Чехии в ЕС.

В частности, новый пакет санкций включает запрет поставок высокотехнологичной продукции в РФ, оказания российским структурам услуг IT, инжиниринга, юриспруденции.

Также санкции предусматривают «запрет на транспортировку по морю российской нефти третьим странам по цене, превышающей лимит, а также на сопутствующие услуги».

Ограничения Ес коснутся и импорт из России сталелитейной продукции, древесной массы, бумаги, оборудования и бытовой техники, химических веществ, пластика, сигарет.

Кроме того, будет расширен и санкционный список персональных ограничений, а также установлены критерии, определяющие обход действующих санкций.

Как уточнил постоянный представитель Литвы в ЕС Арнольдас Пранцкявичюс, в санкционный список включат 35 новых лиц и компаний, вовлеченных в войну, псевдореферендумы и пропаганду.

«8-й пакет санкций против России только что одобрен в Комитете постоянных представителей. Включает ограничение цен на нефть, новые запреты на импорт и экспорт стали, дерева, машин, авиации, пластмасс, химикатов на сумму EUR7 млрд, запрет на различные услуги, 35 новых лиц и компаний, вовлеченных в войну, фиктивные референдумы и пропаганду», — написал Пранцкявичюс.

Решение о восьмом пакете санкций против РФ приветствовала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я приветствую сегодняшнее согласие государств-членов по восьмому пакету санкций. Мы действовали быстро и решительно. Мы никогда не примем ни фиктивные путинские референдумы, ни любую аннексию Украины. Мы полны решимости продолжать заставлять Кремль платить», — она в Twitter.

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