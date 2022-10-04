В Киеве мужчина в лифте изнасиловал девушку

Главное: В Киеве ранее судимый за сексуальные преступления мужчина изнасиловал девушку прямо в лифте. Теперь ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Детали: Инцидент случился на Троещине в Киеве. Вместе с девушкой в лифт зашел неизвестный. В какой-то момент подъемник остановился, а мужчина начал приставать к киевлянке, угрожая ей ножом. Об этом сообщает полиция Киева.

Девушка успела позвонить своему знакомому, а тот вызвал полицию.

В дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение от киевлянина о том, что в доме на проспекте Червоной Калины его девушка застряла в лифте с незнакомцем, угрожающим ножом, который к ней приставал. Для установления обстоятельств происшествия немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа и оперативники сектора раскрытия преступлений против жизни и здоровья.

Как рассказал начальник Деснянского управления полиции Зураб Меликидзе, полицейские, прибывшие на вызов, аварийно открыли двери лифта и задержали злоумышленника.

«На месте происшествия выяснилось, что когда вечером девушка возвращалась домой, вместе с ней в лифт многоэтажки зашел неизвестный. В какой-то момент лифт остановился по техническим причинам, а мужчина начал приставать к киевлянке, угрожая ей ножом. Напуганная потерпевшая успела позвонить своему парню и рассказать о действиях обидчика, который в дальнейшем совершил в отношении нее сексуальное насилие», — рассказал он.

Ранее судимого за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности местного жителя, 1974 года рождения, сотрудники территориального подразделения задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

«По согласованию с Деснянской окружной прокуратурой города Киева фигуранту поставлено в известность о подозрении за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 152 Уголовного кодекса Украины — изнасилование. В настоящее время судом решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигуранту грозит от пяти до десяти лет лишения свободы», — добавил Зураб Меликидзе.

В тему: В Киеве пытались изнасиловать девушку прямо в вагоне метро.