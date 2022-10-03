В Діє скоро появится новая важная услуга

Главное: В Діє начинают тестировать программу кредитования єОселя. Программа дает возможность приобрести жилье с первоначальным взносом 20% и кредитованием до 20 лет. Пока что программа работает в тестовом режиме.

Детали: На портале Дія в тестовом режиме начала работать программа доступного кредитования для украинцев єОселя. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Программа єОселя дает возможность приобрести украинцам жилье с минимальным первоначальным взносом 20% и кредитованием до 20 лет на выгодных условиях.

Отмечается, что сейчас идет работа над ее технической доработкой. А массовый запуск программы состоится во второй половине октября. Тогда услугой можно будет воспользоваться в мобильном приложении Дія, а подать заявку станет возможным в несколько кликов.

В настоящее время уже пять банков интегрированы в программу: Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Скай банк и Глобус Банк. Они готовы начать выдачу первых кредитов.

В этом году участниками программы могут стать представители следующих социальных категорий: военные и правоохранители, медики, работники образования и ученые.

В Минэкономики подчеркивают, что с начала 2023 года подать заявку в єОселя смогут все граждане, которые будут соответствовать определенным критериям.

В тему: В приложении Дія появилась новая важная услуга.